Für die insolvente Fluggesellschaft Niki hat sich kurz vor dem Jahreswechsel doch noch ein Käufer gefunden.

Die österreichische Fluglinie gehört künftig zu großen Teilen dem Mutterkonzern von British Airways, IAG. 740 der rund eintausend Mitarbeiter sollen übernommen werden. IAG will alle Landerechte von Niki an den Flughäfen Wien, Düsseldorf, München, Palma de Mallorca und Zürich übernehmen, dazu 15 Airbus-Flugzeuge. Die Übernahme erfolgt zum Preis von 36,5 Millionen Euro. 20 Millionen gehen an die Gläubiger, den Rest bekommt Niki, um die laufenden Kosten zu decken. Der Verkauf soll bis Ende Februar vollzogen werden.



Niki hatte vor zwei Wochen Insolvenz angemeldet, nachdem eine Übernahme durch die Lufthansa abgesagt worden war.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.