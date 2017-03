Der französische Autobauer Peugeot hat sich mit dem US-Konzern General Motors offenbar auf Eckpunkte für einen Verkauf von Opel geeinigt.

Der französische PSA-Konzern und GM luden zu einer Pressekonferenz am Montag Vormittag ein. Laut übereinstimmenden Medienberichten hatte der Aufsichtsrat des französischen PSA-Konzerns, zu dem die Marken Peugeot und Citroën gehören, am Freitag grünes Licht für das Geschäft gegeben. Eine offizielle Bestätigung von PSA gab es dafür aber nicht.



General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft zurückziehen.