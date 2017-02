Übernahmepläne Opel-Beschäftigte und Politik richten sich auf Opel-Verkauf ein

Ein Opel-Logo (dpa/ picture alliance / Uli Deck)

Die Bundesregierung rechnet mit einer Übernahme von Opel durch den französischen Autokonzern Peugeot-Citroën.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin erklärte, die Verhandlungen zwischen den Unternehmen seien relativ weit fortgeschritten. Zugleich bestätigte sie, dass die Bundesregierung Kontakte wegen des geplanten Verkaufs sowohl mit dem Mutterkonzern General Motors als auch mit dem möglichen Käufer gehabt habe. Dabei sei auf das hohe Interesse am Erhalt der deutschen Standorte des Autobauers verwiesen worden. - Die Opel-Betriebsräte und die IG Metall boten Peugeot-Citroën konstruktive Gespräche an. Das Rüsselsheimer Unternehmen beschäftigt in Deutschland fast 20.000 Menschen an drei Standorten.