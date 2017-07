Der Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft des Ifo-Instituts, Felbermayr, hat davor gewarnt, den Freihandel über alles zu stellen.

Freihandel als Folklore zu betreiben, sei manchmal auch naiv vor allem im Umgang mit China, sagte er im Deutschlandfunk. Vor diesem Hintergrund kann er dem heutigen Vorstoß der Bundesregierung zum Übernahmeschutz auch etwas Positives abgewinnen. Mit China und dessen Staatskapitalismus habe man einen Spieler auf den internationalen Kapitalmärkten, der ganz anders aufgestellt sei. Dafür reichten die alten rechtlichen Grundlagen des Außenwirtschaftsgesetzes nicht mehr aus. Das liege daran, dass in China unternehmerische Entscheidungen immer auch im strategischen Interessen des Staates stünden. Ähnlich sei das aber auch in Russland oder in den arabischen Golfstaaten.



Allerdings kritisierte Felbermayr den deutschen Alleingang. Ziel müsse ein umfassendes Investitionsschutzabkommen mit China sein. Das sei aber von der Europäischen Union zu verhandeln.



Hintergrund sind Sorgen, dass Investoren aus dem Ausland über den Einstieg in deutsche Unternehmen gesellschaftspolitischen Einfluss nehmen könnten. Die Bundesregierung hatte dazu am Vormittag ihr Vetorecht bei Firmenübernahmen erweitert. Das Kabinett billigte dazu eine Verordnung des Wirtschaftsministeriums. Demnach kann der Verkauf deutscher Unternehmen künftig untersagt werden, wenn dadurch wichtiges Knowhow ins Ausland verloren ginge.



Felbermayr zufolge wird es jedoch nicht einfach sein, Kriterien für diesen Schutz festzulegen. Es sei sei schwer zu definieren, wo die Grenzen zwischen kritischer und unkritischer Infrastruktur verliefen. (Dabei geht es um die Festlegung, was von entscheidender Bedeutung für zentrale gesellschaftliche Funktionen wie die Bereiche Gesundheit, Sicherheit oder Wirtschaft und Soziales ist und daher vor besonders geschützt werden muss. Ein Beispiel ist die Verteidigungsindustrie, bei der besondere Regeln gelten.)



Felbermayr meinte, man könne nicht so leicht sagen, wo Protektionismus anfange und berechtigter Schutz ende. Darüber werde es immer Diskussionen geben. Es handele sich dabei um ein zentrales ordnungspolitisches Problem. Es bestehe die Gefahr, so der Wirtschaftsexperte, dass man unter dem Deckmantel kritischer Infrastruktur letztlich doch den Protektionismus bekomme, den man nicht wolle.



Kritik an dem Vorstoß der Bundesregierung kam auch von Wirtschaftsverbänden. Das Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, Mair, sagte, ein Außenwirtschaftsrecht, das Investitionen mehr und mehr blockiere lehne man ab. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag forderte, die Firmenbelange nicht aus den Augen zu verlieren.