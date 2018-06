Arbeitslosigkeit ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts der häufigste Auslöser für die private Überschuldung.

Bei 21 Prozent der Personen sei dies der Hauptgrund gewesen, teilte die Behörde in Wiesbaden mit. In 15 Prozent der Fälle führten gesundheitliche Probleme zu finanziellen Schwierigkeiten und schließlich in die Überschuldung, hieß es weiter.



Die Statistik beruht auf Daten von rund 530 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland vom vergangenen Jahr.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.