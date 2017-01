Zum dritten Mal in Folge keine neuen Schulden, zum zweiten Mal nacheinander ein Überschuss - Wolfgang Schäuble bleibt mit seiner Haushaltspolitik, die übrigens von einem Staatssekretär mit SPD-Parteibuch maßgeblich verantwortet wird, die verlässlichste Stütze dieser Koalition. Da mag die Welt immer mehr aus den Fugen geraten, Schäuble vermittelt das beruhigende Gefühl, dass wenigstens die Staatskasse noch in Ordnung ist.

Der wahre Überschuss lag eher bei zehn Milliarden Euro

Das allein schon ist in diesen Zeiten - Stichwort Brexit, Stichwort Trump - ein Wert an sich. Zumal die wahre Finanzkraft weit besser ist. 6,2 Milliarden Euro stehen unterm Strich als Überschuss am Ende eines Jahres, in dem mal eben 9 Milliarden Euro an zusätzlichen Ausgaben für die Flüchtlingshilfe gestemmt wurden, ohne dabei auf Reserven von 12 Milliarden Euro zurückgreifen zu müssen, die auch da gewesen wären. Und erst Ende November hat diese Koalition noch einmal weitere 3,5 Milliarden Euro in einem Nachtragshaushalt gesteckt, mit denen der Bund die Kommunen bei der Sanierung maroder Kita- und Schulgebäude unterstützen will. Heißt übersetzt: Der wahre Überschuss des letzten Jahres lag eher bei zehn als bei sechs Milliarden Euro - und ohne Flüchtlingskrise läge er bei 20 Milliarden.

Das Volk hat andere Sorgen als Steuersenkungen

Das Gefühl, da ist noch mehr, erklärt denn auch die Uneinigkeit über die Verteilung des Überschusses. Schäuble und die CDU wollen Schulden tilgen, die CSU die Steuern senken und die SPD mehr investieren. Von allen drei Vorschlägen ist der erste noch der beste. Dies aber nur, weil er haushaltsrechtlich am leichtesten umsetzbar ist. Der Eindruck einer Verlegenheitslösung bleibt. Für eine Steuersenkung á la CSU sind 6,2 Milliarden Euro schlicht zu wenig, außerdem ist fraglich, ob die Überschüsse von Dauer sind so wie es eine Steuersenkung wäre. Hinzu kommt: Wir Steuerzahler haben uns längst an die derzeitige Steuerlast gewöhnt. Auch wenn es an der Zeit wäre, dass der Staat dem Steuerzahler etwas zurückgibt: Es gibt keine laute Steuersenkungsdebatte im Land, das Volks hat - Stichwort innere Sicherheit - gerade andere Sorgen.

Entlastung wäre kaum spürbar

Da hebt sich ein Politfuchs wie Schäuble die Steuersenkung lieber als Bonbon für die nächste Wahl auf und legt dann noch etwas drauf. Auch die SPD würde mit ihrem Vorschlag, die Investitionen auszuweiten, nicht mehr tun als nur mehr Geld ins Schaufenster zu stellen. Ausgeben könnten es auch Sozialdemokraten nicht, weil es zu wenig Pläne für baureife Projekte und zu wenig Planer gibt. Bleibt die Schuldentilgung. Mit ihr streichelt Schäuble vielen besorgten Bundesbürgern die Seele. Die Entlastung selbst wäre derzeit aber kaum spürbar. Sechs Milliarden Euro weniger Schulden bedeuten 4,2 Millionen Euro weniger an Zinsen - im Jahr. Vielleicht ist das Grund, warum die Tilgung von Schulden uninspirierter wirkt, als sie es in Wahrheit ist.

