Im Südwesten Japans sind bei Überschwemmungen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Weitere 14 werden noch vermisst. Mehr als 140.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Hunderte warten in den am stärksten betroffenen Provinzen Fukuoka und Oita auf ihre Bergung. Auf der südlichen Hauptinsel Japans hatte es außergewöhnlich stark geregnet. Häuser stürzten ein, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt.



Auch im Süden Chinas gab es durch Überschwemmungen und Erdrutschen viele Tote. Staatliche Medien berichten von 44 Opfern seit Mitte Juni allein in der Region Ningxiang. Nach Angaben der Behörden im autonomen Verwaltungsgebiet Guangxi kamen dort im gleichen Zeitraum mindestens 20 Menschen ums Leben.