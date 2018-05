Die britische Regierung plant, gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in ihren Überseegebieten vorzugehen.

Sie kündigte in London schärfere Gesetze für die Inselterritorien an, die zu Großbritannien gehören und häufig als Steuerparadiese genutzt werden. Dazu zählen unter anderem die Kaimaninseln in der Karibik und die Britischen Jungferninseln. Die Überseegebiete müssen den Plänen zufolge bis spätestens Ende 2020 offenlegen, wer die wahren Eigentümer von dort registrierten Unternehmen sind.



Transparency International würdigte die Pläne als bedeutenden Schritt im Kampf gegen Korruption. Auch die EU hatte schon lange gefordert, dass Großbritannien die Steuergesetze in ihren Überseegebieten verschärft. Die britische Regierung hatte sich dagegen gewehrt, weil sie wirtschaftliche Nachteile befürchtet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.