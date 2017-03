Das Weiße Haus in Washington hat sich bei der Regierung in London für Abhör-Vorwürfe gegen den britischen Geheimdienst GCHQ entschuldigt.

Der amerikanische Nachrichtensender CNN berichtet unter Berufung auf einen Vertreter der US-Regierung, sowohl Regierungssprecher Spicer als auch US-Sicherheitsberater McMaster hätten die Angelegenheit in Telefonaten mit der britischen Seite bedauert. McMaster sagte demnach, Spicer habe lediglich über die Abhörvorwürfe in den Medien sprechen, sich diese aber keinesfalls zu eigen machen wollen. Spicer hatte vor Journalisten im Weißen Haus einen Bericht des Senders "Fox News" erwähnt, wonach die britische geheimdienst GCHQ in die angebliche Abhöraktion von Ex-Präsident Obama gegen Amtsinhaber Trump verwickelt sein könnte. Ein GCHQ-Sprecher bestritt jede Beteiligung der Briten und bezeichnete entsprechende Vorwürfe aus Trumps Umfeld als - Zitat - völlig lächerlich und unsinnig.



Trump hatte vor rund zwei Wochen erklärt, sein Amtsvorgänger Obama habe ihn 2016 im Wahlkampf abhören lassen. Trotz bislang dürftiger Beweislage bleibt Trump bei seinen Vorwürfen, räumte aber bereits ein, diese ohne stichhaltige Belege vorgebracht zu haben.