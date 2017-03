Die Europäische Kommission will Banken dazu verpflichten, Gebühren für grenzüberschreitende Überweisungen auch in Nicht-Euro-Länder zu senken.

Der für den Euro und Finanzen zuständige Kommissar Dombrovskis legte dazu in Brüssel einen Aktionsplan vor, zu dem später Gesetzesvorschläge folgen sollen. Bislang gelten entsprechende Regelungen bereits für Überweisungen innerhalb der Euro-Zone, nicht jedoch in EU-Mitgliedsländer außerhalb der Währungsunion. Zudem sollen für Verbraucher nachteilige Praktiken wie die Umrechnung mit ungünstigen Wechselkursen abgeschafft werden.



Auch bei Versicherungen sieht die Kommission Änderungen vor. So sollen Autobesitzer ihre Schadensfreiheitsrabatte beim Wechsel zu Anbietern im EU-Ausland behalten können.