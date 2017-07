Der spanische Fußball-Verbandschef Ángel Maria Villar Llona ist von seinem Amt als Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union UEFA zurückgetreten.

Wie die UEFA mitteilte, gibt er auch seinen Posten im Exekutivkomitee auf. Er übe "ab sofort keinerlei offizielle Funktion innerhalb der UEFA mehr aus", hieß es. Villar Llona sitzt in Spanien in Untersuchungshaft, nachdem er vergangene Woche gemeinsam mit seinem Sohn und weiteren Funktionären festgenommen wurde. Spaniens Justiz wirft ihm unter anderem Korruption, Fälschung und Unterschlagung vor.



Ob Villar Llona auch sein Amt als Vizepräsident des Welt-Fußballverbands FIFA aufgibt, ist noch unklar.



Seit fast 30 Jahren war Villar Llona Präsident des spanischen Verbands und seit 1992 auch in führenden Positionen der UEFA. Am Mittwoch hatte die oberste spanische Sportbehörde ihn wegen der Ermittlungen für ein Jahr suspendiert.