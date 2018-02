Die Bundesregierung hat eine Reise von AfD-Landtagsabgeordneten auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim kritisiert.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, man stehe solchen Reisen grundsätzlich kritisch gegenüber, auch wenn privat organisierte Fahrten nicht von Sanktionen erfasst seien. Der nordrhein-westfälische AfD-Abgeordnete Beckamp betonte, die Krim sei nicht von den Russen besetzt, sondern jetzt wieder ein Teil Russlands. Die meisten Menschen, die sie getroffen hätten, seien, Zitat, glücklich, "wieder daheim in Russland zu sein", so Beckamp.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.