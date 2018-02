In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben mehrere tausend Menschen den Rücktritt von Präsident Poroschenko gefordert.

Der Protestmarsch wurde vom Oppositionspolitiker Saakaschwili angeführt. Er erklärte, die Demonstration sei der Anfang einer Kampagne, um das verrottete und korrupte System zu beenden.



Saakaschwili war früher Präsident Georgiens. 2015 siedelte er in die Ukraine um, wo ihn Poroschenko zum Gouverneur der Schwarzmeerregion Odessa ernannte. Ende 2016 kam es zum Zerwürfnis. Saakaschwili bezichtigte die Regierung in Kiew, die Korruption nicht genügend zu bekämpfen. Er trat als Gouverneur zurück und ging in die Opposition.

