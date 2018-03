Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hat die Verhaftung der ukrainischen Parlamentsabgeordneten Sawtschenko verteidigt.

Die Regierung seines Landes habe kein Problem mit Andersdenkenden, sagte Melnyik im Deutschlandfunk (Audio-Link). Sawtschenko werde aber immerhin vorgeworfen, einen Terroranschlag geplant zu haben. Sogar die Vertreter ihrer eigenen Fraktion im Parlament hätten dem Antrag auf Aufhebung der Immunität zugestimmt.



Sawtschenko war am Donnerstag in Kiew festgenommen worden, sie muss zwei Monate in Untersuchungshaft. Die frühere Militärpilotin wird unter anderem beschuldigt, zusammen mit anderen Soldaten die Ermordung von Präsident Poroschenko geplant zu haben.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.