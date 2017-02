Ukraine EU-Außenminister fordern Umsetzung des Minsker-Friedensabkommens

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini beim Treffen der Außenminister in Brüssel. (EPA)

Die Europäische Union hält im Ukraine-Konflikt an ihrer Forderung nach einer Umsetzung des Minsker-Friedensabkommens fest.

Dies hätten die Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel bekräftigt, teilte die EU-Außenbeauftragte Mogherini mit. Es sei notwendig, die Waffenruhe wiederherzustellen, um den Friedensprozess fortzusetzen. Außerdem plädierten die Minister dafür, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten. Die Strafmaßnahmen müssten solange in Kraft bleiben, bis Präsident Putin die für die Ostukraine vereinbarte Feuerpause einhalte und den Abzug schwerer Waffen von den Frontlinien gewährleiste, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Darin äußerten sich die EU-Außenminister zudem besorgt über die humanitäre Lage in Libyen und verwiesen auf einen zum Teil gewaltsamen Umgang mit Flüchtlingen in dem nordafrikanischen Land. Die libyschen Behörden müssten sicherstellen, dass die Menschenrechte eingehalten würden und die Lager für internationale Hilfsorganisationen zugänglich seien.