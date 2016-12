Ukraine Feuerpause zu Weihnachten

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) auf einem Treffen des OSZE-Ministerrats. (dpa / picture alliance / Christian Charisius)

In der Ost-Ukraine sollen über Weihnachten die Waffen schweigen.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, haben sich die Konfliktparteien Russland und Ukraine auf eine Feuerpause geeinigt. Bundesaußenminister Steinmeier sagte, dies werde den Menschen ein wenig Erleichterung verschaffen. Als weitere Schritte würden nun die rasche Entflechtung der Truppen, der Abzug schwerer Waffen und der ungehinderte Zugang von OSZE-Beobachtern zum gesamten Konfliktgebiet benötigt. Die Waffenruhe soll am 24. Dezember ab Mitternacht gelten.



Die Einigung wurde im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe erzielt. Diese besteht aus Russland, der Ukraine und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), deren Vorsitz gegenwärtig Deutschland innehat.