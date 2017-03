Bundesaußenminister Gabriel unterstützt den Vorschlag der Ukraine, die OSZE-Mission im Osten des Landes zu verstärken.

Nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Klimkin sagte Gabriel in Kiew, es gehe dabei um technisches Gerät zur Überwachung der Waffenruhe und mehr Beobachter. Der Friedensprozess zwischen der Regierung in Kiew und den prorussischen Separatisten kommt kaum voran. Gabriel will gemeinsam mit Frankreich Vermittlungsversuche fortsetzen. Über den Konflikt sprach der SPD-Politiker am Abend auch mit Präsident Poroschenko.