Bundesaußenminister Gabriel hält eine UNO-Mission für den einzigen Weg, einen Waffenstillstand im Osten der Ukraine zu sichern.

Bei einem Besuch in der ukrainischen Stadt Dnipro sagte er, die Verhandlungen mit Russland darüber seien schwierig. Er sehe aber keine Alternative. Russlands Präsident Putin hatte selbst vorgeschlagen, Friedenstruppen der Vereinten Nationen in die Ostukraine zu schicken. Über die Ausgestaltung eines möglichen Mandats gibt es aber Differenzen. Gabriel sagte, die Bedingungen, unter denen Russland dazu bereit sei, seien nicht ausreichend. Er forderte eine Friedensmission, die in der gesamten Region tätig ist, nicht nur entlang der Front zum Separatistengebiet.

