Der Brand in einem der größten ukrainischen Munitionslager ist nach einem Tag gelöscht worden.

Das teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Pawlowski in Balaklija im Osten des Landes mit. Die umliegenden Dörfer wurden von den Behörden wieder für sicher erklärt. Knapp 20.000 Menschen konnten zurückkehren. Das Feuer in dem Depot der Armee war in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen. Einige der dort gelagerten Geschosse explodierten. Unter den Trümmern eines zerstörten Hauses wurde eine Frau tot geborgen. Außerdem gab es mehrere Verletzte. Die Regierung vermutet einen russischen Sabotageakt in Verbindung mit dem Konflikt in der Ostukraine.