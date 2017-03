Der Internationale Währungsfonds hat die Auszahlung einer weiteren Milliarden-Hilfe für die Ukraine verschoben.

Der IWF begründete die Verzögerung mit der schwierigen Situation im Kriegsgebiet Donbass. Man wolle zunächst die Auswirkungen einer Wirtschaftsblockade in den Gebieten der pro-russischen Separatisten berechnen. Die Regierung in Kiew hatte in der vergangenen Woche den Austausch von Waren im Osten des Landes unterbrechen lassen und verlangt, dass die Separatisten in der Region beschlagnahmte Firmen zurückgeben.