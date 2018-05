Der russische Journalist Babtschenko hat seine vorgetäuschte Ermordung in der Ukraine verteidigt.

Er sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, weil er für die Scharade mit dem ukrainischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. So kritisiert zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen, solche Täuschungen seien ein Stich ins Mark der Glaubwürdigkeit des Journalismus. Laut Babschenko war die Inszenierung aber nötig, um einen echten Mordplan zu vereiteln. Er schilderte gegenüber der Presse, wie er geschminkt und mit Schweineblut übergossen wurde, um seinen Tod glaubhaft erscheinen zu lassen.



In Deutschland verurteilten Politiker die Aktion über Parteigrenzen hinweg. Bundesaußenminister Maas forderte kurz vor seiner Reise in die Ukraine Aufklärung von der Regierung in Kiew.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.