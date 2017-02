Ukraine-Konflikt Bemühungen um Waffenstillstand ab Montag

Bundesaußenminister Gabriel auf der Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Regierungen von Russland und der Ukraine wollen nach den Worten von Bundesaußenminister Gabriel ab Montag einen Waffenstillstand in der Ostukraine erreichen.

Alle Seiten hätten verabredet, ihren Einfluss auf die Konfliktparteien zu nutzen, sagte Gabriel nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Russland, Frankreich und der Ukraine am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Außerdem wollten sie sich für den Abzug der schweren Waffen von der Front einsetzen. Gabriel kündigte ein weiteres Treffen der vier Außenminister innerhalb der nächsten Wochen an, um über die Beilegung des Konflikts zu beraten. Der ukrainische Außenminister Klimkin zeigte sich enttäuscht von dem Treffen in München. Man brauche Ergebnisse, sagte Klimkin, und nicht bloß Absichtserklärungen.