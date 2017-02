Ukraine-Konflikt Erler erwartet Gespräche über Waffenruhe

Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (imago / EPD)

Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Erler, rechnet damit, dass in der kommenden Woche in Bonn über eine Umsetzung der Waffenruhe für die Ost-Ukraine gesprochen wird.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, vermutlich würden die Außenminister des Normandie-Quartetts am Rande des G-20-Treffen darüber beraten. Zur Normandie-Kontaktgruppe gehören neben der Ukraine Russland, Deutschland und Frankreich. Der vor zwei Jahren beschlossene Minker-Friedensvertrag sei völlig vernünftig, betonte Erler. Leider fehle es aber am entscheidenden Willen zur Umsetzung. In den vergangenen zehn Tagen hatte es bei schweren Gefechten in der Ostukraine mehr als 30 Tote gegeben.