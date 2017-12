Im Konflikt in der Ostukraine haben Regierung und prorussische Separatisten einen Gefangenenaustausch vereinbart. Das teilten Unterhändler beider Seiten in vom Fernsehen übertragenen Erklärungen mit.

Die Verhandlungen fanden in Moskau unter Vermittlung des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill statt. Den Angaben zufolge will die Ukraine etwa 300 Gefangene freilassen, die Rebellen mehr als 70. Der Austausch soll am Mittwoch erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.