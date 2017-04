Bundeskanzlerin Merkel hat den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, seinen Einfluss für einen Waffenstillstand in der Ostukraine einzusetzen.

Ihr Sprecher Seibert sagte in Berlin, In einem Telefonat mit Putin und dem französischen Präsidenten Hollande seien sich alle drei einig gewesen, dass die Lage in dem Kriegsgebiet beruhigt werden müsse. Das Präsidialamt in Moskau erklärte ergänzend, Merkel, Hollande und Putin hätten auch über die Bekämpfung von Terrorismus gesprochen und den schnelleren Austausch von Daten empfohlen.