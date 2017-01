Ukraine-Konflikt Putin bespricht mit Merkel und Hollande weitere Treffen

Angela Merkel, Wladimir Putin und Francois Hollande an einem Tisch (Sergei Ilnitsky, dpa picture-alliance)

Russland, Deutschland und Frankreich wollen weiter zur Befriedung der Lage in der Ost-Ukraine beitragen.

Das teilte der Kreml nach einem Telefonat von Präsident Putin mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Hollande mit. Ohne Details zu nennen, hieß es, es werde neue Krisengespräche auf verschiedenen Ebenen, um den Friedensprozess in Schwung zu bringen. Nach Angaben des Elysée-Palastes ging es in dem Telefonat auch um die Syrien-Konferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana. Das Treffen könne nur ein Schritt auf dem Weg zur Wiederaufnahme der UNO-Friedensverhandlungen in Genf sein.