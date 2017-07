Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat der Ukraine die Unterstützung des Bündnisses zugesichert.

Die Nato stehe zur Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine und werde die Annexion der Krim durch Russland niemals anerkennen, sagte Stoltenberg in Kiew. Er rief die Führung in Moskau auf, russische Soldaten aus der Ostukraine abzuziehen. Zudem müsse der Kreml seine Militärhilfe für die Separatisten in der Ostukraine beenden. Der ukrainische Präsident Poroschenko bekräftigte bei dem Treffen mit Stoltenberg, dass sein Land einen Beitritt zur Nato anstrebe. Ein Antrag dafür sei aber erst nach 2020 denkbar.