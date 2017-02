Ukraine-Konflikt USA fordern Russland zu sofortiger Waffenruhe auf

Ein Panzer der ukrainischen Armee in der umkämpften Stadt Awdijiwka in der Ost-Ukraine / Archivbild (AFP / Alexeij Filippov)

Die US-Regierung hat Russland nachdrücklich aufgefordert, die geltende Waffenruhe in der Ost-Ukraine zu respektieren.

Das Außenministerium in Washington erklärte, Russland und die von russischer Seite unterstützten Separatisten müssten die Vereinbarung, die seit Anfang der Woche gilt, unverzüglich umsetzen. Dazu gehöre es, alle schweren Waffen abzuziehen und den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vollständigen Zugang zu ermöglichen. Die Vereinigten Staaten verurteilten Übergriffe russischer und separatistischer Kräfte auf OSZE-Beobachter, die sich in den vergangenen Tagen ereignet hätten, heißt es in der Erklärung weiter. - In den vergangenen Tagen waren nach Angaben der ukrainischen Armee bei neuen Zusammenstößen zudem 16 Soldaten verletzt worden.