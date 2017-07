Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine haben über den Konflikt in der Ostukraine beraten.

Bundeskanzlerin Merkel, der französische Staatschef Macron sowie die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Putin und Poroschenko seien sich in dem Telefonat einig gewesen, dass das Minsker Friedensabkommen vollständig umgesetzt werden müsse, teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin mit.

Das Abkommen sieht unter anderem die Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe und den Abzug schwerer Waffen vor. Es war das erste Gespräch im sogenannten Normandie-Format seit dem Amtsantritt Macrons im Mai. Die Vierergruppe will im August erneut beraten.