Bei Razzien im Süden Brasiliens hat die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise auf die ukrainische Neonazi-Vereinigung "Misanthropische Division" gefunden. Ihre Mitglieder sollen in der Ukraine im rechtsextremen Freiwilligenbataillon "Asow" an der Seite der Regierungstruppen gekämpft haben. Die Gruppe operiert aber inzwischen international. Medienberichten zufolge ist sie auch in Russland, Weißrussland, Deutschland, Spanien und den USA aktiv - und offenbar auch in Südamerika.

Nach Informationen der dortigen Polizei hat ein italienisches Mitglied der Gruppe mindestens zehn Monate lang im Süden Brasiliens junge Männer für den Kampf im ukrainischen Bürgerkrieg rekrutiert. Der Italiener habe Brasilien inzwischen wieder verlassen. Den Berichten zufolge hatte er den Rechtsradikalen Geld und militärisches Training versprochen. Mindestens einer hat demnach auch in der Ukraine gekämpft, fünf weitere seien zumindest in Europa gewesen.

Internationale Neonazi-Gruppe in Brasilien aktiv

Anlass für die Razzien waren Hinweise auf geplante Anschläge im Süden Brasiliens. Der Bundesstaat Rio Grande do Sul gilt als Hochburg der brasilianischen Neonazis. Etwa hunderttausend Personen werden dort der rechtsradikalen Szene zugeordnet. Anfang Januar gab es zwei Attentate auf ein Kulturzentrum in Sao Paulo, für die die "Misanthropische Division" verantwortlich gemacht wird.

Die Gruppe wurde nach eigenen Angaben im Oktober 2014 in Kiew gegründet. Sie propagiert den "Aufstand gegen die moderne Welt" und kämpft für die Unabhängigkeit der Ukraine, sowohl von Russland als auch von der Europäischen Union.

(mw/cvo)