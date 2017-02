Ukraine-Krise Poroschenko wirft Russland Angriff auf ukrainisches Territorium vor

Der ukrainische Präsident Poroschenko hat den Nationalen Sicherheitsrat zusammengerufen. Er wirft Russland vor, ukrainisches Gebiet angegriffen zu haben und macht die Regierung in Moskau dafür verantwortlich, dass der Konflikt wieder eskaliert. In dieser Woche wurden bei den Kämpfen in der Ost-Ukraine 33 Menschen getötet, so viele wie seit 2015 nicht mehr.