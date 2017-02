Ukraine Merkel und Putin fordern Waffenruhe

Ein beschädigtes Gebäude in Awdijiwka (dpa-Bildfunk / AP / Evgeniy Maloletka)

Wegen der neu aufgeflammten Kämpfe in der Ostukraine hat Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert.

Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert riefen beide Politiker die Kriegsparteien zur Einhaltung der Feuerpause auf. Merkel und Putin seien sich einig, dass es neue diplomatische Bemühungen geben müsse, um die Kämpfe zu beenden und die Minsker Vereinbarungen weiter umzusetzen. Die Außenminister und außenpolitischen Berater beider Regierungen sollten in der Angelegenheit in engem Kontakt bleiben. Merkel habe Putin zudem aufgefordert, seinen Einfluss auf die prorussischen Rebellen geltend zu machen. Aus dem Kreml hieß es, Vertreter der Ukraine hätten angedeutet, dass Kiew hinter der jüngsten Eskalation stehe. In den vergangenen zehn Tagen hatte es bei den schweren Gefechten an der Frontlinie in der Ostukraine mehr als 30 Tote gegeben.