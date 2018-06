Das Deutsche Rote Kreuz macht kurz vor den erneuten Gesprächen über den Ukraine-Konflikt auf die weiter angespannte humanitäre Lage in dem Land aufmerksam.

Ein DRK-Sprecher sagte, 3,4 Millionen Ukrainer seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Not der Betroffenen dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Besonders in der Region Donbass sei der Bedarf an Hilfsgütern ungebrochen. Die anhaltenden gewaltsamen Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine hätten inzwischen fast drei Millionen Menschen zur Flucht gezwungen.



Seit 2014 kämpfen im Osten der Ukraine Separatisten gegen ukrainische Soldaten und werden dabei von der russischen Regierung unterstützt. Bei den Gefechten starben nach Angaben der Vereinten Nationen bisher mehr als 10.000 Menschen. Heute Abend setzen sich erstmals seit über einem Jahr die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und aus der Ukraine zusammen, um über den Konflikt zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.