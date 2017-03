In der Ostukraine gilt seit heute eine neue Waffenruhe.

Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte die Feuerpause für die Zeit bis zum Osterfest am 16. April angeordnet. Auch die von Moskau unterstützten Separatisten erklärten sich dazu bereit. UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte den Schritt. Das Schicksal der Zivilbevölkerung bereite weiter große Sorgen, erklärte sein Sprecher in New York. Gestern waren in der umkämpften Region erneut zwei Regierungssoldaten getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte ein Militärsprecher in Kiew mit.