In der Ostukraine gilt seit heute eine neue Waffenruhe.

Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte die Feuerpause für die Zeit bis zum Osterfest am 16. April angeordnet. Auch die von Russland unterstützten Separatisten erklärten sich dazu bereit. Gestern waren in der umkämpften Region erneut zwei ukrainische Regierungssoldaten getötet worden. Seit der Einigung auf einen Friedensplan für die Ostukraine im Februar 2015 hat es mehrere erfolglose Anläufe für eine Waffenruhe gegeben. Gemäß der Vereinbarung sind die Konfliktparteien dazu aufgerufen, ihre schweren Waffen von der Frontlinie abzuziehen. Auch dies scheint bisher nicht umgesetzt worden zu sein. Nach UNO-Angaben wurden in dem seit knapp drei Jahren währenden Konflikt etwa 10.000 Menschen getötet.