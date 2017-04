Die neue Waffenruhe in der Ostukraine hält nicht.

Der Beschuss zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten hat zwar abgenommen, seit die Waffenruhe am Samstag in Kraft getreten ist. Beide Seiten beschuldigen sich aber gegenseitig, sie zu brechen.



Das ukrainische Militär berichtet von 37 Angriffen der gegnerischen Seite. Vier Soldaten seien verletzt worden. Die Militärführung der von Moskau unterstützten Separatisten in Donezk erklärte ihrerseits, die ukrainische Armee habe 35 Mal geschossen. Die Separatisten im Gebiet Luhansk melden zwei Angriffe.