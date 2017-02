Ukraine Neue Waffenruhe soll in Kraft treten

Die Flagge der Ukraine (ANATOLII STEPANOV / AFP)

In der Ukraine soll ein neuer Anlauf für eine Waffenruhe den stockenden Friedensprozess voranbringen.

Die Außenminister Russlands und der Ukraine, Lawrow und Klimkin, hatten sich am Wochenende in München darauf verständigt, dass ab heute eine neue Feuerpause gelten soll. Sie soll zum Abzug schwerer Waffen aus den Kampfgebieten im Osten genutzt werden.



Gestern Abend war es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen nationalistischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Der Protest richtete sich dagegen, dass die Energiewirtschaft weiterhin Kohle aus Gebieten bezieht, die von pro-russischen Separatisten besetzt sind. Einige Nationalisten blockieren seit zwei Wochen Eisenbahnstrecken, die für den Transport der Kohle benötigt werden. In Teilen der Ukraine gibt es deshalb bereits Stromengpässe.