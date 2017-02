Ukraine Neuer Anlauf für Waffenruhe ab Montag

Bundesaußenminister Gabriel auf der Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

In der Ostukraine soll ab Montag eine neue Waffenruhe gelten.

Darauf verständigten sich die Außenminister der Ukraine und Russlands am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Auch Bundesaußenminister Gabriel und sein Amtskollege aus Frankreich, Ayrault, nahmen an den Gesprächen teil. Gabriel erklärte anschließend, alle Parteien wollten ihren Einfluss für eine Rückkehr zu den Minsker Friedensvereinbarungen nutzen. Zuletzt hatte es immer wieder Verstöße gegen den bisherigen Waffenstillstand gegeben. Ayrault machte beide Konfliktparteien dafür verantwortlich. Es gebe einen Mangel an gutem Willen vor Ort. Russlands Außenminister Lawrow warnte, das Minsker Abkommen dürfe nicht scheitern.