Die ukrainische Polizei hat in Kiew ein Zeltlager von Oppositionellen aufgelöst.

Dabei wurden zahlreiche Personen festgenommen, weil sie sich nach Darstellung der Behörden gegen die Räumung wehrten. Die Polizei stellte Granaten und Brandsätze sicher. Es gab Verletzte auf beiden Seiten.



Das Zeltlager befand sich seit dem vergangenen Herbst vor dem Parlamentsgebäude in Kiew. Anhänger des früheren georgischen Präsidenten Saakaschwili hatten es errichtet. Saakaschwili spielt in der ukrainischen Politik eine immer größere Rolle, wurde aber im Februar ausgewiesen. Die Demonstranten fordern unter anderem mehr Einsatz gegen die Korruption in der Ukraine und den Rücktritt von Präsident Poroschenko.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.