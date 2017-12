Der ukrainische Präsident Poroschenko hat den Vereinigten Staaten für geplante Waffenlieferungen an sein Land gedankt.

Er sei der Regierung von US-Präsident Trump dankbar, erklärte Poroschenko in Kiew. Amerikanische Waffen in den Händen ukrainischer Soldaten dienten nicht dem Angriff, sondern der Zurückweisung eines Aggressors. Auch das US-Außenministerium versicherte, die Ausrüstung sei rein defensiver Natur. Die Rüstungsgüter sollten die Ukraine dabei unterstützen, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Dagegen warf das russische Außenministerium den USA vor, den Konflikt in der Ostukraine weiter anzuheizen.



Nach Angaben aus Washington soll die Ukraine unter anderem Panzerabwehrraketen aus Amerika erhalten. Trotz einer neuen Waffenruhe, die kurz vor den Weihnachtsfeiertagen vereinbart wurde, berichteten beide Seiten heute über neuerliche Angriffe.

