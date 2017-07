Der ukrainische Präsident Poroschenko setzt auf neue Verhandlungen über die Lage im Kriegsgebiet Donbass noch in diesem Sommer.

Bei einem Treffen mit US-Außenminister Tillerson in Kiew sagte Poroschenko, die Gespräche sollten in diesem Monat vorbereitet werden. In Moskau wurde bestätigt, dass ein Telefonat zwischen Staatschef Putin, Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron geplant sei. Tillerson erklärte, die USA seien enttäuscht, dass es weiter keine Fortschritte bei der Umsetzung des Friedensplans für die Ostukraine gebe. Daher habe man mit dem Diplomaten Volker einen Sondergesandten ernannt, der den Prozess vorantreiben solle.



Im Donbass kämpft das ukrainische Militär seit 2014 gegen prorussische Separatisten.