Die ukrainische Regierung und die Separatisten im Osten des Landes haben mit dem Austausch von Gefangenen begonnen.

Wie die ukrainische Regierung bestätigte, wurden 16 ukrainische Häftlinge von den Separatisten in das von Kiew regierte Gebiet gebracht. Im Gegenzug habe die Regierung 99 Aufständische freigelassen. Einer Vereinbarung zufolge will die Ukraine insgesamt rund 300 Gefangene freilassen, die pro-russischen Separatisten 74. Die Einigung kam Mitte November unter Vermittlung der Kontaktgruppe aus Vertretern der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zustande. Im Osten der Ukraine kämpfen Regierungstruppen seit 2014 gegen Separatisten, die von Russland unterstützt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.