Die Ukraine hat einen Journalisten der amtlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti festgenommen und des Hochverrats beschuldigt.

Der Reporter sei in der Nähe seines Wohnhauses in Kiew gefasst worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte der Geheimdienst die Redaktionsräume von RIA Nowosti und auch die des russischen Fernsehsenders RT in der ukrainischen Hauptstadt durchsucht. Zur Begründung hieß es, die Regierung in Moskau habe die Medien für ihren hybriden Krieg gegen die Ukraine benutzt.



Der Kreml erklärte, sollte das Vorgehen der ukrainischen Behörden im Zusammenhang mit der Arbeit der betroffenen Medien stehen, sei dies empörend und skandalös.

