Nach dem Tod des russischen Journalisten Babtschenko in der Ukraine kommen aus den beiden Ländern gegenseitige Schuldzuweisungen.

Der ukrainische Politiker Geraschtschenko schrieb auf Facebook, die Ermittlungen konzentrierten sich auf den russischen Geheimdienst. Dieser wolle jene ausschalten, die die Wahrheit über Russland und die Ukraine sagten. Kurz danach hat sich auch der ukrainische Ministerpräsident Groisman im Internet geäußert: Er sei davon überzeugt, dass Russland hinter der Tat stehe. Der russische Außenminister Lawrow dagegen hat eine Verantwortung seines Landes zurückgewiesen. Lawrow sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass, entsprechende Vorwürfe der ukrainischen Regierung seien Teil der derzeitigen anti-russischen Kampagne.



Der russische Oppositionspolitiker Ponomarjow sagte, Babtschenko sei immer sehr kritisch gegenüber Russland aufgetreten. "Er hat in der Ukraine enge Kontakte auch zu den Freiwilligen-Bataillonen gepflegt, die in der Ostukraine kämpfen. Wohl deshalb wurde er zum Ziel der Mörder", so Ponomarjow gegenüber einem russischen Radiosender. Er wollte sich aber nicht festlegen, aus welchen Kreisen der oder die Täter stammen könnten.



Der russische Menschenrechtsrat nannte den Tod des Journalisten eine Provokation. Blutige Verbrechen und absolute Straffreiheit seien in der Ukraine zur Routine geworden. Das russische Außenministerium hatte die Ukraine bereits gestern Abend kurz nach dem Bekanntwerden von Babtschenkos Tod dazu aufgefordert, den Fall schnell aufzuklären. Kiew solle dabei internationale Hilfe erbitten.



Der kremlkritische Journalist und Schriftsteller war gestern in seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erschossen aufgefunden worden. Die Polizei sprach von Mord und veröffentlichte inzwischen eine auf Zeugenaussagen basierende Zeichnung des mutmaßlichen Täters. Babtschenko war einer der bekanntesten russischen Kriegskorrespondenten. Er hatte seine Heimat Anfang vergangenen Jahres verlassen, weil er nach eigenen Angaben um sein Leben fürchtete.



