Der ukrainische Oppositionspolitiker und ehemalige georgische Präsident Saakaschwili ist erneut in Kiew festgenommen worden.

Wie lokale Medien berichten, führten Spezialkräfte ihn aus einem Restaurant neben der Zentrale seiner Partei ab. Über den Grund für die Festnahme wurde nichts bekannt. Saakaschwili, der als Kritiker des ukrainischen Präsidenten Poroschenko gilt, war bereits im Dezember zwei Mal in Gewahrsam genommen worden. In seinem Heimatland Georgien wurde er vor kurzem in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren wegen Machtmissbrauchs verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.