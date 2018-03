Die ukrainische Abgeordnete Sawtschenko muss wegen angeblicher Umsturzpläne zwei Monate in Untersuchungshaft.

Das Gericht in Kiew schloss eine Freilassung auf Kaution aus. Der früheren Militärpilotin wird unter anderem vorgeworfen, mit anderen Soldaten die Ermordung von Präsident Poroschenko geplant zu haben. Sawtschenko war gestern festgenommen worden, nachdem ihr das Parlament die Immunität entzogen hatte.



Sie war 2016 international bekannt geworden, weil sie in der Ostukraine in Gefangenschaft geriet und gegen zwei im Kriegsgebiet festgenommene Russen ausgetauscht wurde.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.