Das ukrainische Parlament hat den Weg für eine Verlängerung des Sonderstatus der von Separatisten beherrschten Teile des Donbass frei gemacht.

Korrespondentenberichten zufolge stimmte eine knappe Mehrheit in erster Lesung für die von Präsident Poroschenko eingebrachte Vorlage. Wann die zweite Lesung stattfindet, ist unklar. In der Vorlage wird die Ost-Ukraine als von Russland besetzte Region bezeichnet. Die Sonderregelungen sollen nur dann gelten, wenn alle - wie es heißt - "gesetzwidrigen bewaffneten Formationen" vom Territorium der Ukraine abgezogen werden.



Im Friedensplan von 2015 ist vorgesehen, dass es nach einer dauerhaften Waffenruhe Regionalwahlen in den Rebellengebieten geben soll. Im Anschluss sollen diese eine erweiterte Autonomie mit eigener Polizei und Gerichtsbarkeit erhalten.