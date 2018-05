Bundespräsident Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen.

Am Grab des Unbekannten Soldaten in Kiew legte er einen Kranz nieder. Danach stehen Gespräche mit Präsident Poroschenko und Regierungschef Groisman auf dem Programm. In der Universität von Kiew wird Steinmeier eine Rede halten. Unmittelbar vor dem Besuch rief er die Regierung zu entschlossenen Reformen auf. Er sagte in einem Interview, die Ukraine brauche starke, unabhängige Institutionen. Das Ziel heiße: mehr Freiheit, mehr Chancen, weniger Korruption, weniger Willkür.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.