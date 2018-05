Bundespräsident Steinmeier reist heute für zwei Tage in die Ukraine.

Er will sich dort unter anderem mit Präsident Poroschenko und Ministerpräsident Groisman treffen. Es ist das erste Mal, dass Steinmeier als Staatsoberhaupt nach Kiew kommt. In seiner früheren Funktion als Außenminister war er nach dem Ausbruch der Krise in der Ostukraine immer wieder in dem Land.



Nach Angaben des Bundespräsidialamtes soll es diesmal weniger um den Konflikt mit Russland gehen, sondern um den Stand der Reformen, um Rechtsstaatlichkeit sowie Korruptionsbekämpfung. Dazu sind auch Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft geplant.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.