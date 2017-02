Ukraine UNO-Botschafterin der USA kritisiert Russland

Nikki Haley, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (AFP / Mandel Ngan)

Die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, hat Russland wegen der wieder aufgeflammten Gewalt in der Ostukraine kritisiert.

Sie sagte in New York, es sei bedauerlich, wenn sie gleich bei ihrem ersten Auftritt im UNO-Sicherheitsrat das aggressive Verhalten Russlands verurteilen müsse. Die USA wollten ihre Beziehungen zu Russland verbessern. Allerdings erfordere die Lage in der Ostukraine eine klare und scharfe Verurteilung des Verhaltens Russlands. Zugleich betonte Haley, man halte an den Sanktionen gegen Moskau fest.



In den vergangenen Tagen waren wieder Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine entbrannt. Die EU und die Nato fordern von der Führung in Moskau, ihren Einfluss auf die Rebellen zu nutzen, um die Eskalation zu stoppen.